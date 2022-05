Secondo quanto riferito da Tuttosport, un amico in comune tra Pjanic e De Laurentiis ha proposto il giocatore al presidente del Napoli quando si trovavano entrambi a Formentera. Questo perché il centrocampista bosniaco, in uscita dal Barcellona, andrebbe via in prestito gratuito e con parte dell’ingaggio pagato proprio dal club catalano. Una voce che a quanto pare non farebbe piacere allo staff tecnico del Napoli, costretto ad adottare il centrocampo a tre per avere Pjanic.