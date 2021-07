Tuttosport – Spalletti vorrebbe puntare su Osimhen e Koulibaly in questa stagione

Tuttosport scrive a proposito del raduno del Napoli in vista del ritiro a Dimaro che inizierà domani: “I big presenti alle giornate di test sono Victor Osimhen e Kalidou Koulibaly, sui quali vorrebbe puntare Spalletti in questa stagione, sempre che non dovessero arrivare offerte “appropriate”, soprattutto per il K2. Tra i delusi dai recenti Europei ci saranno subito lo slovacco Lobotka e il macedone Elmas, mentre Zielinski si aggregherà direttamente in Val di Sole, avendo chiesto alla società alcuni giorni supplementari perché aveva l’impegno del battesimo del figlio Maksymilian in Polonia”.