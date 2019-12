Tv Luna, Alvino: “Lobotka garantisce uno standard diverso rispetto a quello espresso finora”

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli, tramite Gattuso, cerca un giocatore che graviti davanti alla difesa. Non un regista classico, un metronomo, ma un centrocampista che sappia impostare, dotato di piedi buoni, ma anche capace di interrompere l’azione e tagliare le linee di passaggio degli avversari. Le difficoltà del Napoli hanno costretto ad individuare in Lobotka l’obiettivo principale. La rosa del Napoli, formata da Ancelotti e Giuntoli in estate, non ha previsto l’acquisto di questo tipo di calciatore. Fin quando non ci sarà un giocatore adatto, si dovranno alternare Allan, Fabian e Zielinski. Torreira è diventato quasi incedibile per l’Arsenal, Paredes gioca nel Psg e lotta per la Champions League, hanno entrambi ingaggi molto elevati e convincerli non è semplice. Lobotka garantisce uno standard diverso rispetto a quello espresso finora dai tre centrocampisti azzurri, è un dato che va analizzato quando si acquista un calciatore. Potrebbe aiutare a migliorare anche i compagni di reparto. Il mercato di gennaio è da monitorare, qualcosa cambierà anche con il tetto d’ingaggi massimo fissato per il campionato cinese. Bisogna monitorare la situazione dello scambio Politano-Llorente. In un gioco di coppie ipotetico bisogna avere due giocatori per ogni ruolo”.

