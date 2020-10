Udinese, Marino: “Giusto allargare le rose a 30 giocatori per via del Covid-19”

L’emergenza sanitaria da coronavirus sta coinvolgendo, nuovamente, anche il calcio. Tanti i club colpiti, Genoa su tutti, che rischiano di ritrovarsi con un numero insufficiente di giocatori in rosa per affrontare le proprie partite. Un tema toccato da molti – in primis dal ds proprio del Genoa Faggiano – e sul quale è intervenuto anche Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese.

Il dirigente bianconero ha infatti scritto sul proprio profilo Twitter: “In seguito a quanto sta accadendo per il Covid penso sarebbe giusto che la Lega A chiedesse alla Figc di allargare il ‘Tetto alle Rose’ almeno a 30 giocatori. Ciò permetterebbe agli esclusi di essere reintegrati ma anche ai Club di prendere svincolati”.

Un dibattito destinato a far parlare e ragionare, soprattutto per quanto riguarda gli addetti ai lavori, diretti interessati dell’emergenza. Ricordiamo come l’Udinese abbia fuori dalla lista dei 25 per la Serie A ben 5 giocatori: Cristo, Musso, Mandragora, Jajalo, Vizeu.

Per Musso e Mandragora, alle prese con i rispettivi recuperi dall’infortunio, l’inserimento nella lista sarà libera – seguendo i regolamenti – non appena torneranno a disposizione.

Fonte: Gianlucadimarzio.com