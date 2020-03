UEFA, domani il meeting con le federazioni. Champions, si valuta la final four

La UEFA ha invitato i segretari generali delle sue 55 associazioni affiliate per una video conferenza in programma domani. Questo per fare il punto della situazione e discutere dell’eventuale riprogrammazione delle partite in calendario. Il meeting, si legge, esaminerà gli sviluppi di tutte le competizioni delle squadre nazionali e dei club, oltre a discutere di questioni come i contratti dei giocatori e i trasferimenti.

As ha fatto il punto della situazione. Per quel che riguarda la Champions League si valuta una soluzione in stile basket, con una final four per rendere il finale del torneo appassionante e al tempo stesso ottimizzare i tempi. Pertanto l’idea è quella di completare gli ottavi di finale e da lì in poi giocare solamente partite secche col sorteggio a determinare la squadra che giocherà in casa. Le quattro squadre rimanenti si contenderanno a Istanbul il titolo, giocando in terra turca le due semifinali e la finalissima. Stesso piano è contemplato per l’Europa League dove sorge però il problema del maggior numero di partite (27, contro le 17 della Champions) ancora da disputare).