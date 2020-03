UEFA – Possibilità di giocare le coppe europee nel weekend

Le coppe europee si potrebbero giocare nei weekend. Lo rende noto la stessa UEFA attraverso un comunicato ufficiale: “Un impegno a completare tutte le competizioni nazionali ed europee per club entro la fine della stagione sportiva in corso, ovvero al più tardi il 30 giugno 2020, qualora la situazione migliorasse e riprendesse a giocare fosse adeguata e sufficientemente prudente. Possibili limitazioni o riduzione degli attuali slot esclusivi del calendario, che potrebbero comportare la programmazione delle partite di campionato nazionali a metà settimana e la programmazione delle partite delle competizioni UEFA per club nei fine settimana. Eventuali adattamenti dei turni di qualificazione della UEFA Champions League 2020/21 e della UEFA Europa League in caso di completamento tardivo della stagione sportiva 2019/20, ovvero dopo il 30 giugno 2020”.

UEFA, the European Club Association, European Leagues and FIFPRO Europe today signed a joint resolution on the principles of a contingency plan regarding the 2019-20 season.

The principles include details on the completion of national team and club competitions…

— UEFA (@UEFA) March 17, 2020