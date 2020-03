UEFA, videoconferenza il 17 marzo per valutare la sospensione delle Coppe

L’UEFA ha rinviato ogni discussione sul possibile rinvio di Champions, Europa League ed Euro 2020 al 17 marzo. I rappresentanti delle squadre e dei giocatori, insieme all’UEFA, discuteranno su cosa fare nella suddetta data in videoconferenza.

In the light of ongoing developments in the spread of Covid-19, UEFA has invited various stakeholders to discuss European football’s response to the outbreak.

Discussions will include all domestic and European competitions, including UEFA EURO 2020.

Full statement: 👇

— UEFA (@UEFA) March 12, 2020