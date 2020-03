UFFICIALE – Barcellona-Napoli si giocherà a porte chiuse

Barcellona-Napoli, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si giocherà a porte chiuse. La decisione è stata presa questa mattina nel corso di una riunione nel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya alla quale hanno partecipato i responsabili della sanità della Generalitat de Catalunya e i dirigenti del club catalano nelle figure di Oscar Grau, Albert Soler e Ramon Canal. A renderlo ufficiale è il club catalano con un tweet:

The Champions League match scheduled for Wednesday, March 18, between FC Barcelona and Napoli, will be played at Camp Nou behind closed doors. pic.twitter.com/4uceIGrobY

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 10, 2020