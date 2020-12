UFFICIALE – Doppio innesto per il Napoli Femminile: arrivano Abati e Boaglio

Beatrice Abati, classe 1997, è una nuova centrocampista del Napoli Femminile. La Abati, lombarda di Castellanza, ha disputato dal 2013 al 2017 ben 54 gare con l’Inter (51 in B e 3 in A) nonostante la giovanissima età. Poi, si è trasferita negli States dove alla East Tennessee University si è laureata in Ingegneria Biomedica. Negli States ha disputato con le Lady Buccaneers 56 gare in tre stagioni realizzando anche tre reti. È appena rientrata in Italia ed ha scelto il Napoli Femminile per tornare a giocare in A.

Contestualmente, il Napoli Femminile ha prelevato in prestito gratuito dall’Empoli il portiere classe 2002 Serena Boaglio. La Boaglio, cresciuta nel Pinerolo, è considerata dagli esperti un prospetto importante del nostro calcio.

Fonte: napolifemminile.it