UFFICIALE – Genoa, Matturro out: Haps in dubbio

Sale la concentrazione dopo l’invasione festosa di mercoledì. Dirigenti a bordo-campo a seguire i lavori. Sfida numero 102 in Serie A Tim tra Genoa e Napoli. Direzione n. 49 nel massimo campionato per l’arbitro Sacchi, nona nell’attuale torneo. Padroni di casa con il primato di possesso palla (60%) e imbattuti, a livello di precedenti, nelle ultime 13 partite in casa. Frendrup re dei duelli vinti (149) e di palloni recuperati (140): nella top 3 nei cinque maggiori campionati europei. Tra gli ex Simeone e Østigård. Quasi mille i biglietti acquistati per il settore ospiti. Stop alle 19 di venerdì. Il docu-film “Genoa comunque e ovunque” è stato visto da oltre 19mila spettatori. Ultimi giorni di proiezioni a Genova. Fino a domenica 18 febbraio all’All’Uci Cinemas Fiumara. Alla stessa data prolungate anche a The Space al Porto Antico. Sabato alla Sciorba (ore 11) la Primavera affronta, nella 22a giornata, il Milan quarto in graduatoria. Domenica il Genoa Women ad Arenzano (ore 14:30) contro H.Verona, quinto e avanti di un punto. Forcinella convocata con la Nazionale U23 per l’amichevole con il Portogallo. Dalla teoria, alla pratica. Dalle indicazioni di ‘Gila’ e collaboratori in sala video. Alle esercitazioni sul terreno di gioco, gli schemi e la partitella conclusiva. A due giorni dalla sfida con i campioni d’Italia, la preparazione è entrata nella fase più importante. Prove e ripassi. In una settimana di altri allenamenti per l’inserimento dei nuovi acquisti, rimane in dubbio la presenza di Haps. Con Matturro convalescente dopo l’intervento, torna disponibile De Winter. In una giornata da primavera anticipata – cielo velato e temperatura mite -, il gruppo ha fatto colazione e pranzato in club house. Venerdì conferenza del tecnico con gli ultimi ragguagli, attivazione in palestra, rifiniture e partenza per Capodichino.