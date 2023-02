UFFICIALE – Italia Under 16, convocato anche Garofalo del Napoli

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), tramite il proprio sito ufficiale (figc.it), ha reso noto l’elenco dei 22 calciatori dell’Italia Under 16 convocati dal Commissario Tecnico Daniele Zoratto in vista della doppia amichevole internazionale contro i pari categoria dell’Albania in programma nelle giornate di martedì 21 febbraio alle ore 17:00 presso l’Arena Kombëtare di Tirana (Albania) e giovedì 23 febbraio alle ore 12:00 presso Elbasan Arena di Elbasan (Albania).

Gli Azzurrini si raduneranno nella giornata di domenica 19 febbraio presso Novarello Villaggio Azzurro di Granozzo con Monticello (NO) e l’indomani, nella giornata di lunedì 20 febbraio, partiranno alla volta dell’Albania.

L’elenco dei convocati presente sul sito ufficiale della FIGC (figc.it):

PORTIERI

Massimo Pessina (Bologna FC 1909), Tommaso Vannucchi (ACF Fiorentina)

DIFENSORI

Cristian Cama (AS Roma), Mattia Cappelletti (AC Milan), Federico Colombo (AC Milan), Jacopo Contarini (Juventus FC), Christian Garofalo (SSC Napoli), Siaka Diallo Khallouki (Juventus FC), Manuel Maffessoli (Atalanta BC), Giorgio Vezzosi (US Sassuolo Calcio)

CENTROCAMPISTI

Giacomo Arduini (AS Roma), Guido Della Rovere (US Cremonese 1903), Alessandro Di Nunzio (AS Roma), Niccolò Gariani (Atalanta BC), Mattia Liberali (AC Milan), Alessandro Olivieri (Empoli FC), Ernesto Perin (AC Milan), Elia Plicco (Parma Calcio 1913)

ATTACCANTI

Francesco Castaldo (Bologna FC 1909), Stefano Maiorana (ACF Fiorentina), Mattia Mosconi (FC Inter Milan), Andrea Orlandi (Empoli FC)

STAFF

Daniele Zoratto (Allenatore)

Davide Cei (Assistente Allenatore)

Luca Coppari (Preparatore Atletico)

Fabrizio Capodici (Preparatore dei Portieri)

Luca Romualdi (Match Analyst)

Giorgio Liberati Petrucci (Medico)

Sofia Calaciura Clarich (Medico)

Alessandro Sferrella (Fisioterapista)

Vito Flavio Valletta (Nutrizionista)

Fabio Ferappi (Segretario)