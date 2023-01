UFFICIALE – Italia Under 20, convocato Giannini del Napoli

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), tramite il proprio sito ufficiale (figc.it), ha reso noto l’elenco dei 20 calciatori dell’Italia Under 20 convocati dal Commissario Tecnico Alberto Bollini in vista dell’amichevole internazionale contro i pari categoria della Spagna in programma nella giornata di mercoledì 18 gennaio alle ore 17:00 presso Estadio Municipal “El Pozuelo” di Málaga (Spagna).

Gli Azzurrini si raduneranno nella giornata di domenica 15 gennaio presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti” di Roma.

L’elenco dei convocati presente sul sito ufficiale della FIGC (figc.it):

PORTIERI

Davide Mastrantonio (US Triestina Calcio 1918), Lorenzo Palmisani (Frosinone Calcio)

DIFENSORI

Lorenzo Dellavalle (Juventus FC), Enrico Giannini (SSC Napoli), Michael Olabode Kayode (ACF Fiorentina), Filippo Calixte Mane (BV Borussia 09 Dortmund), Filippo Missori (AS Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta BC), Riccardo Stivanello (Bologna FC 1909)

CENTROCAMPISTI

Lorenzo Amatucci (ACF Fiorentina), Giacomo Faticanti (AS Roma), Justin Kumi (US Sassuolo Calcio), Luca Lipani (Genoa CFC), Niccolò Pisilli (AS Roma)

ATTACCANTI

Federico Accornero (Genoa CFC), Luca D’Andrea (US Sassuolo Calcio), Luis Hasa (Juventus FC), Tommaso Mancini (Juventus FC), Antonio Raimondo (Bologna FC 1909), Nicolò Turco (Juventus FC)

STAFF

Alberto Bollini (Allenatore)

Evaristo Beccalossi (Capodelegazione)

Enrico Battisti (Assistente Allenatore)

Marco Montini (Preparatore Atletico)

Graziano Vinti (Preparatore dei Portieri)

Francesco Donzella (Match Analyst)

Paolo Manetti (Medico)

Andrea Redler (Medico)

Giuliano Gepponi (Fisioterapista)

Tommaso Cannata (Fisioterapista)

Micol Purrotti (Nutrizionista)

Luca Gatto (Segretaria)