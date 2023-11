UFFICIALE – Juventus-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania

La Juventus ha annunciato sul sito ufficiale che è vietata la vendita dei biglietti per il settore ospiti per il match contro il Napoli ai residenti in Campania, in attesa di eventuali nuove disposizioni: “L’acquisto del settore ospiti sarà consentito ai soli possessori di fidelity card della squadra avversaria. In attesa di disposizioni da parte dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive, l’acquisto dei biglietti nei settori Juventus non sarà consentito ai residenti in regione Campania, in nessuna fase di vendita, fatta eccezione per i possessori di Juventus Card attiva che potranno acquistare caricando il titolo sulla tessera”.