UFFICIALE – Juventus, stop di 20 giorni per Samuer Iling

La testa del gruppo dei bianconeri è subito alla prossima sfida: c’è da concludere nel modo migliore il girone di Champions e, soprattutto, conquistare l’accesso all’Europa League. La squadra quindi, rientrata da Lecce dopo la terza vittoria consecutiva in campionato nella notte, si è ritrovata questa mattina al Training Center. Menù domenicale: scarico per chi ha giocato di più ieri, lavoro atletico ed esercitazioni tecniche specifiche per ruolo per gli altri giocatori.

LE CONDIZIONI DI ILING-JUNIOR

Samuel Iling-Junior, a seguito del trauma contusivo/distorsivo della caviglia destra riportato ieri, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno escluso fratture: saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero.

Domani si torna in campo al mattino