UFFICIALE – Luigi Liguori nuovo giocatore della Calcio Lecco 1912, arriva dal Lille

Ecco il comunicato della squadra Lombarda:

“Calcio Lecco 1912 è felice di comunicare l’ingaggio di Luigi Liguori a titolo temporaneo dal LOSC Lille. Liguori è un’ala offensiva che nasce a Napoli il 31 marzo 1998 e che cresce nelle giovanili dei partenopei. Il suo debutto nel mondo dei professionisti arriva con la maglia del Cosenza in Serie C nella stagione 2017/18. A gennaio 2018 passa alla Fidelis Andria, mentre nell’annata successiva vince con il Bari il campionato di Serie D. L’anno scorso gioca nella Fermana e in estate viene acquistato dal Lille nell’operazione che porta Victor Osimhen a Napoli. A settembre 2020 torna in prestito alla Fermana dove colleziona 11 presenze e 1 assist”