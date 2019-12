UFFICIALE – Minamino al Liverpool: “Un sogno che si avvera, Premier miglior lega al mondo”

L’attaccante, protagonista di 64 gol in 199 partite con il Salisburgo, si trasferisce in Premier League Pubblicato il alle 10:20 da •

Il Liverpool ha ufficializzato l’acquisto di Takumi Minamino. L’attaccante, protagonista di 64 gol in 199 partite con il Salisburgo, si trasferisce in Premier League. Un sogno che si avvera, come ha confidato ai microfoni del club inglese: “Era il mio sogno quello di diventare un giocatore del Liverpool. E sono così eccitato che il momento si è avverato. Giocare in Premier League era uno dei miei obiettivi. Penso che questa sia la miglior lega al mondo”.

“Ho sempre pensato che se la mia carriera da calciatore fosse progredita senza intoppi, un giorno sarei stato in grado di giocare in Premier League. Ma non avrei mai pensato di poter giocare in questa squadra e ne sono davvero felice. Non vedo l’ora. Questa squadra ha un altissimo livello tecnico e qualità. Questo gruppo ha vinto la Champions League, e questo mi fa sentire ancora più felice di poter giocare in questa squadra. Il mio obiettivo è vincere la Premier League e la Champions League e dare buoni contributi alla squadra”.