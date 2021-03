Attraverso un comunicato ufficiale sul sito della Lega Serie A il Giudice Sportivo annuncia le decisioni dopo il 24esimo turno di Serie A. Squalificato per la 25esima giornata sarà Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Il difensore azzurro salterà la prossima partita contro il Sassuolo in programma mercoledì 3 marzo.