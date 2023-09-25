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Calcio-Napoli

UFFICIALE – Serie A, Napoli-Udinese: arbitra Manganiello di Pinerolo

Di seguito, i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 6ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma mercoledì 27 settembre.

 

JUVENTUS – LECCE     Martedì 26/09 h.20.45

GIUA

DI IORIO – CECCONI

IV:      MASSA

VAR:     MARESCA

AVAR:       MUTO

 

CAGLIARI – MILAN     h.18.30

LA PENNA

IMPERIALE – ROSSI C.

IV:      COLOMBO

VAR:     IRRATI

AVAR:       PAGANESSI

 

EMPOLI – SALERNITANA     h.18.30

RAPUANO

PERETTI – DI MONTE

IV:       FELICIANI

VAR:      MAGGIONI

AVAR:        DOVERI

 

H. VERONA – ATALANTA     h.18.30

DIONISI

CARBONE – GIALLATINI

IV:     AYROLDI

VAR:     PATERNA

AVAR:     MARESCA

 

INTER – SASSUOLO      h.20.45

MASSIMI

ROSSI M. – DEI GIUDICI

IV:      DI BELLO

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:     GUIDA

 

LAZIO – TORINO     h. 20.45

FABBRI

DI GIOIA – D’ASCANIO

IV:     PRONTERA

VAR:     CHIFFI

AVAR:      DI VUOLO

 

NAPOLI – UDINESE     h. 20.45

Gianluca MANGANIELLO di Pinerolo

MASTRODONATO – YOSHIKAWA

IV:       MARINELLI

VAR:     DI MARTINO

AVAR:     MARINI

 

FROSINONE – FIORENTINA      Giovedì 28/09 h. 18.30

FOURNEAU

SCARPA – BAHRI

IV:     MARCENARO

VAR:      MARINI

AVAR:       DI MARTINO

 

MONZA – BOLOGNA     Giovedì 28/09 h. 18.30

PEZZUTO

AFFATATO – CORTESE

IV:       MINELLI

VAR:      DI PAOLO

AVAR:      LONGO S.

 

GENOA – ROMA     Giovedì 28/09 h. 20.45

ORSATO

SCATRAGLI – ZINGARELLI

IV:     TREMOLADA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       PATERNA

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