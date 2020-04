UFFICIALE – Sky, arriva il rimborso: ecco come fare

Un bel gesto di Sky, che va incontro ai suoi abbonati e gli propone uno sconto. Dopo tutto quello che sta succedendo in Serie A e non solo, l’emittente satellitare viene incontro ai suoi abbonati con uno sconto di 15,20€ al mese fino alla fine di maggio. Ma come fare? La procedura non è chiarissima e secondo quanto riporta l’edizione odierna di Repubblica, il procedimento è interamente virtuale. Si, perché quando si accende il decoder non vi è alcun messaggio o notizia e bisogna andare sull’area “Fai da Te” sul sito di Sky ed inoltrare la richiesta. Bisognerà inoltrare la richiesta più volte a causa dell’intenso traffico che si sta avendo in queste ore.