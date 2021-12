Altra assenza per Stefano Pioli: Theo Hernandez non prenderà parte alla sfida tra Milan e Napoli. Il terzino sinistro rossonero era stato ufficialmente inserito nella lista dei convocati. Tuttavia, come comunicato dal Milan, non prenderà parte alla gara: “Theo Hernandez non ci sarà stasera contro il Napoli: dopo un’ulteriore valutazione, visto il peggioramento dello stato febbrile, il terzino è stato escluso dalla lista dei convocati“.