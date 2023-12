Ugolini: “Ecco quando torna Mario Rui, e sul mercato di gennaio…”

Il giornalista Massimo Ugolini ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato del mercato azzurro ma anche del recupero di Mario Rui dall’infortunio.

“Il Napoli sta valutando se andare sul mercato o meno a gennaio, è una situazione da condivider con l’allenatore e bisogna lasciare il tempo a Mazzarri di avere le idee chiare sulle operazioni da fare in corsa. Forse l’esterno, come sembrava, non verrà più cercato. Mario Rui dovrebbe tornare per il Cagliari, per Olivera ci vorrà più tempo, tipo a metà gennaio. Questa sarà la prima settimana tipo a disposizione di Mazzarri per lavorare, questa squadra sta pagando lo scotto di dover inseguire con le gambe e con la testa. È una pressione che devi imparare a gestire, non sei più lepre ma inseguitore. Il calendario non ha aiutato Mazzarri, poi i progressi ci sono stati. La gara di Torino è quella giusta per vedere quali sono i margini di questa squadra”.