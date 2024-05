Ugolini: “Osimhen? Il Napoli non può trattenerlo, diventerebbe un problema”

Il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha commentato la situazione del mercato, con particolare attenzione al caso Osimhen:

“Conference League? Per quel che s’è visto nell’ultimo periodo è difficile fare un pronostico secco sulla vittoria del Napoli contro il Lecce. Non dipende solo dal Napoli, ma dal risultato degli altri. Spero che Piotr Zielinski abbia la possibilità di salutare i suoi tifosi giocando per l’ultima volta al Maradona.

Osimhen? Ha dato tanto al Napoli, è l’uomo simbolo del terzo scudetto, non ce ne vogliano gli altri. Il Napoli non può trattenere un calciatore che guadagna dieci milioni di euro, gli acquirenti ci sono e non sarà un problema venderlo. Sarebbe un problema gestire un calciatore con un ingaggio così alto rispetto agli altri. Osimhen è un ragazzo ambizioso e non penso faccia una scelta meramente di soldi, farà una scelta professionale. Gli piacerebbe andare in Premier, il PSG resta un canale privilegiato per il Napoli com’è stato negli ultimi anni”.