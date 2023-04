Under 15, Napoli-Fiorentina 1-0: le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli Under 15 batte la Fiorentina in una sfida all’insegna dell’agonismo. Bella vittoria per i ragazzi di mister Sorano, che si portano al quinto posto in classifica.

PUGLIESE 6,5: attento su tutte le occasioni della Fiorentina, nel primo tempo fa una bellissima parata che evita il vantaggio viola .

BONAIUTO 6,5: ottima la prestazione del difensore del Napoli. Regge benissimo la partita molto fisica e non lascia spazio agli attaccanti avversari .

ZAPPETTINI 6,5: partita molto fisica anche per il terzino azzurro. Come tutti gli altri grande corsa e sacrificio per lui.

PRISCO 7: partita da assoluto protagonista del capitano azzurro. Gestisce alla grande il gioco e i momenti della partita .

LIETO 6: uscito tra primo e secondo tempo a causa dell’ammonizione, lotta come un leone su tutte i palloni. (Dal 1′ s.t. Sardo 6,5: partita solida, entra in difesa per sostituire il compagno ammonito nel primo tempo).

CANDELA 6,5: un muro difensivo per il Napoli.

ESPOSITO 6,5: pericoloso diverse volte grazie alle sue sgaloppate sulla destra. Un po’ impreciso in attacco ma, come il resto della squadra, regge bene gli scontri in una partita molto fisica. (dal 43′ s.t. Aprea sv)

D’ANGIO’ 6,5: nel secondo tempo ha l’occasione per il raddoppio nel Napoli ma la spedisce alta. Il centrocampo gira bene e lotta anche grazie a lui .

BARBELLA 6: molto bravo a lottare ed a prendersi qualche fallo prezioso per gli azzurri soprattutto nel secondo tempo .

CHIOCCA 7,5: uomo partita, segna il gol della vittoria e mette varie volte in difficoltà la difesa avversaria. (dal 35′ s.t. Colurciello sv)

CHIUMMARIELLO 7: sulla fascia sinistra domina la partita. Diverse occasioni del Napoli passano tra i suoi piedi. (Dal 19′ s.t. Pignarosa sv)

All. SORANO 7: partita perfetta nella gestione dei cambi. Preparata alla perfezione sia tatticamente che mentalmente. La squadra è apparsa fin da subito concentrata sull’obiettivo non si è tirata mai indietro su nessun contrasto.