Under 16, Napoli-Lazio 3-2: le pagelle di IamNaples.it

Bella vittoria dell’Under 16 di mister Malafronte che contro la capolista Lazio passa in svantaggio, soffre, rimonta e tiene bene il risultato fino al 3-2 finale. Vittoria di squadra e carattere contro un ottimo avversario. Le pagelle di IamNaples.it:

PETRONE 7 Prestazione importante per il portiere degli azzurrini che tiene a galla la squadra in più di un’occasione. Va vicino a una parata difficile in occasione del gol del vantaggio laziale, al 26′ evita il raddoppio con una gran parata su Serra, stessa sorte nella ripresa al nono minuto, sempre sul numero 9. La vittoria è anche merito suo.

PUZONE 6 Sufficiente il terzino azzurro, bravo a contenere sulla destra i buoni attacchi laziali, soprattutto nella prima mezz’ora di gioco. Sostituito nel finale. (34′ s.t. DE ROSA s.v.).

ESPOSITO 5.5 Soffre troppo spesso il numero 9 avversario Serra, che in almeno tre occasioni lo riesce a superare. Fa girare palla al piede la punta avversaria con troppa facilità, fortuna che un po’ di imprecisione e l’ottimo Petrone salvano il risultato.

GAMBARDELLA 6.5 Difensore dalla stazza importante e anche dall’intelligenza tattica. Difficile da superare di testa, ha al suo cospetto avversari interessanti, ma è sempre preciso e puntuale in tutte le chiusure. Bravo.

DE CRESCENZO 6 Meglio quando spinge che quando difende, ha ottima gamba e corre molto sulla sinistra. Nel finale il rigore laziale arriva da un suo intervento su Serra, ma la valutazione arbitrale è dubbia.

STASI 7 Super gol per il numero 11 che vale mezzo voto un più per la bellezza, la difficoltà e anche per la spinta che dà alla squadra. Splendida la sua punizione a giro, che potente e precisa si stampa nel sette. Per il resto tanta corsa, qualche buon assist e anche sacrificio. (34′ s.t. BORRELLI s.v.).

D’ANGELO 6 Match sufficiente, qualche buona geometria a centrocampo, un po’ di quantità che non guasta e lo zampino nel gol del 2-1.

AVVISATI 6 50 minuti sufficienti per il numero 4 che soffre in alcune circostanze. (11′ s.t. DE CHIARA 6 Entra bene in campo, mezz’ora ordinata e senza sbavature).

CAMPANILE 5.5 Leggermente in ombra rispetto a Stasi che sull’altra fascia fa molto. Sostituito a inizio ripresa da Malasomma. (11 s.t. MALASOMMA 6 Buon ingresso in campo, è concentrato).

PARISI 6 Sottopunta alle spalle di Pinzolo, gioca una buona partita di raccordo tra centrocampo e attacco. Va vicino al gol al 24′ del primo tempo, partecipa all’azione del raddoppio e in generale si fa vedere spesso. Sostituito negli ultimi 15 minuti. (25′ s.t. BORRIELLO s.v.).

PINZOLO 7 Doppietta per il numero 9 che gioca un’ottima partita anche di sacrificio, spesso presente quando si tratta di orchestrare contropiedi importanti. Lesto a trovare il gol del vantaggio, con la zampata vincente, molto bravo nel contropiede del 3-1 a non perdere la lucidità dopo una bella cavalcata. (25′ s.t. RAGGIOLI 6 Fa legna in attacco in un momento in cui bisogna difendere).