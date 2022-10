Under 16, Napoli-Pisa 2-0. Giglio sostituto provvidenziale, le pagelle di IamNaples.it

Dopo un primo tempo bello ed intenso ma con poche occasioni, succede tutto nella ripresa. Il sostituto provvidenziale Giglio con una doppietta porta gli azzurrini sul 2-0 e regala i tre punti contro il Pisa. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

SORRENTINO 6 Poco impegnato nel primo tempo, non è praticamente mai chiamato all’intervento. Anche nella ripresa soffre poco. Sicuro.

LUPACCHIO 6.5 Grande chiusura al minuto 27 quando riesce a intervenire su Rosselli lanciato in porta. Bene in difesa, meno presente in fase di spinta.

DI FIORE 6 Ottimo il suo primo tempo, soprattutto nei primi minuti il Pisa è pericoloso ed è chiamato spesso all’intervento in chiusura. Sostituito a inizio ripresa. (46′ s.t. GAROFALO P. 6 Continua il buon lavoro del compagno sostituito).

GAROFALO C. 6 Un’ottima mezz’ora di sostanza, chiusure e tanta intensità, chiude in collaborazione con Di Fiore spesso le vie della porta di Sorrentino. Costretto ad uscire per infortunio. (30′ p.t. AMENDOLA 6 Bene di testa e nelle chiusure, si fa vedere anche nella ripresa davanti la porta avversaria, ma un suo colpo di testa viene deviato a pochi metri dalla linea di porta dalla schiena di un avversario. Ammonito nella ripresa).

DISTRATTO F. 6 Molto attivo in fase offensiva, spinge tanto e spesso dá fastidio sulla sinistra. Bene anche dietro, non ha problemi in chiusura

MINOPOLI 5.5 Poco ispirato, tocca pochi palloni. Subito sostituito a inizio ripresa. (1′ s.t. ESPOSITO 6 Scherma bene gli attacchi pisani, è presente nel vivo del gioco).

CIMMARUTA 6.5 Partita più che sufficiente, da lui passa il gioco del centrocampo azzurro. Arriva al tiro da lontano nel primo tempo e a inizio ripresa quando impegna severamente il numero 1 toscano. Pericoloso anche nel finale.

NAPOLETANO 6.5 Ottime giocate tra centrocampo e attacco e qualche lancio con il contagiri. È tra i migliori dei suoi, tanta qualità e qualche “illuminazione”. (29’ s.t. RICCIARDI s.v.).

TESTA 6.5 È tra i migliori dei suoi, nel primo tempo corre e supera spesso l’avversario Bacciardi che deve fare gli straordinari per coprirlo. Molto ispirato, prova sia la conclusione che tanti assist per i compagni. Batte l’angolo che porta Giglio al gol.

PICCA 5.5 Vicino al gol al minuto 36 del primo tempo, è sua la migliore occasione della prima frazione ma non riesce a capitalizzarla. Poco servito nel primo tempo, nella ripresa prova a fare di più. Sostituito da Giglio. (62’ s.t. GIGLIO 7.5 Entra e cambia il match. In soli venti minuti segna i due gol che portano il Napoli alla vittoria, prima di testa e poi con un bel tiro incrociato. Sostituto provvidenziale).

DISTRATTO D. 7 Dopo un discreto primo tempo, in cui si vede a tratti va subito vicino al gol nella ripresa con un sinistro di prima, imbeccato da Napoletano e ci prova al 9′ con un tiro dalla distanza ribattuto. Cresce nella ripresa, quando è più ispirato e più difficile da fermare, sontuoso nel finale, inarrestabile anche con l’assist per Giglio per il 2-0, fraseggia benissimo con lui.