UNDER 17 A e B, Napoli-Roma 1-1: le pagelle di IamNaples.it

Un pari con rammarico quello ottenuto dall’Under 17 del Napoli contro la capolista Roma. Gli uomini di Liguori passano in vantaggio con Vilardi ad inizio ripresa ma si fanno rimontare sugli sviluppi di un calcio da fermo da Karagiorgis. Sfuma così l’opportunità di accorciare le distanze dal primo posto. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

TURI 6,5: Il portiere azzurro nella prima frazione di gioco corre soltanto due rischi ma riesce a cavarsela. Nella ripresa le occasioni per gli ospiti diventano maggiori ma lui si fa trovare sempre pronto. Decisivo su Bolzan in uscita bassa. Incolpevole sul gol.

RUGGIERO 6: La fascia destra è ben presieduta, accompagna l’azione ed è guidato molto dal suo allenatore. Contiene molto bene le discese avversarie, costringendo Bolzan a cercare spazio altrove.

MAZZONE 6: Riesce a trasmettere sicurezza a tutto il reparto ed è decisivo nell’opposizione su un tiro a botta sicura di Misitano. Non disdegna qualche scampagnata palla al piede non senza correre qualche rischio.

D’AVINO 6: Vedi il compagno di reparto. Sicuro, tranquillo, gestisce senza affanni le incursioni tentate dagli avanti giallorossi. Uno degli ultimi a mollare.

TORTORA 6,5: Il terzino azzurro è tra i migliori in assoluto in campo. Molla soltanto vittima dei crampi. Tiene benissimo Costa Cesco che in tutta la partita gli sfugge una volta sola. Concretezza e corsa per lui. (25°st Di Lauro 6: Pronti, via e si perde Costa Cesco che si rende pericoloso. Poi gli prende le misure e da lì non si passa più. Notevole una chiusura in scivolata che permette una ripartenza pericolosa ai suoi).

MILO 5,5: Il play basso di Liguori si fa schiacciare dai centrocampisti offensivi avversari. Piede educato il suo, quando battere i calci da fermo tocca a lui, si rivela sempre pericoloso.

BALESTRIERE 5,5: Nel 4-1-4-1 disegnato da mister Liguori, dopo un buon inizio cala alla distanza. A tratti prezioso e dentro il match, a tratti quasi spaesato. (16°st Di Lorenzo 5,5: Così come il compagno di reparto che sostituisce non riesce a togliersi di dosso le marcature di De Angelis e Graziani).

RUSSO 6: Settimana difficile per il capitano azzurro alle prese con un fastidio muscolare. Parte alla grande per poi sparire dal match. Sul finire della sfida si riattiva e la squadra gira meglio. Non si tira mai indietro.

VILARDI 7: Il gol, la corsa, l’astuzia e la fiducia nel credere in quel pallone che sembrava innocuo. Queste le componenti del migliore in campo azzurro autore del gol del vantaggio del Napoli. Sulla fascia, con l’aiuto di Ruggiero fa ammattire spesso Bouah.

SOLMONTE 6: Il bomber azzurro manca l’appuntamento col gol ma sbraccia, lotta e prova a farsi spazio tra i centrali della Roma che lo contengono bene. Un paio di occasioni dove poteva sfruttare meglio i suggerimenti dei compagni. Occasionissima di testa sugli sviluppi di un corner, ma Brondbo si supera e gli dice no.

CUCINIELLO 6: Parte a mille e le prime due occasioni portano la sua firma. Sulla prima il portiere blocca, sulla seconda poteva fare meglio ma impegna comunque il portiere avversario in una parata non comodissima. Solo un tempo di gioco per lui. (Dal 1’st Attanasio 6,5: Tanta garra per lui che si guadagna un giallo per proteste, ma si rende protagonista nell’azione del vantaggio azzurro chiudendo la triangolazione con Vilardi. Sul finire, seppur defilato, ha sul piede la palla del potenziale 2-1 ma si fa ipnotizzare da Brondbo).

All.LIGUORI 6,5: Contro la capolista Roma, il suo Napoli non sfigura affatto, meritando qualcosina in più rispetto al pari finale. Sempre in partita, lo si sente incitare ed indirizzare i suoi nel mezzo del campo richiamandoli all’attenzione. La squadra ha una sua identità e dà l’impressione di saper che fare quando in possesso del pallone.

Dai nostri inviati al “Complesso Kennedy”, Salvatore Garofalo e Francesco Russo