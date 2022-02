Under 17, Napoli-Frosinone 3-2: le pagelle di IamNaples.it

Napoli batte Frosinone 3-2. Partita concitata e sofferta per gli azzurrini dello squalificato Liguori, che dopo essere passati due volte in svantaggio recuperano e segnano su rigore il 3-2. Molte proteste degli ospiti per le scelte arbitrali, il match termina in 10 contro 10. Le pagelle di IamNaples.it:

TURI 6 Praticamente mai chiamato in causa, non può fare nulla sul gol di Romano e sulla splendida marcatura di D’Andrea.

TUCCILLO 5.5 Riscatta con il cross che porta alla rete di Mazzeo una prestazione non all’altezza, condita da un paio d’errori nel primo tempo che potevano fare male al Napoli. Ha anche qualche colpa sul gol di D’Andrea.

MAZZONE 6.5 Una discreta prestazione difensiva condita da un gol di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo e dal calcio di rigore procurato per il gol del 3-2. Protagonista.

D’AVINO 6 Gestisce senza troppi patemi il lavoro difensivo.

DI LAURO 6 Meglio in fase difensiva che in fase di spinta, si vede poco sulla sinistra, sacrificandosi.

RUSSO 5.5 Il numero 10 non riesce mai ad entrare del tutto in partita, prova qualche trama a limite dell’area, ma senza mai incidere più di tanto. (66′ MILO 6 Una mezz’ora di gestione a centrocampo).

PELUSO 6 Rispetto ad altre partite in cui si è fatto notare di più, ci mette meno qualità ma più sacrificio.

TORTORA 5.5 Rispetto ad altre partite in cui si è fatto notare di più, ci mette meno qualità ma più sacrificio. (66′ VIGLIOTTI 6 Poco più di mezz’ora, buon lavoro in fase offensiva).

ATTANASIO 5 Peggiore dell’attacco del Napoli, non entra mai in partita e viene sostituito dopo nemmeno un’ora e dopo un liscio sotto porta (53′ MAZZEO 6.5 Entra e dopo pochi minuti ha il merito di deviare in porta il gol del 2-2 azzurro. Per il resto fa un buon lavoro di sacrificio sulla fascia).

SOLMONTE 5 Brutta partita per il numero 9 che sbaglia tanto sotto porta. Segna con freddezza il rigore del 3-2, ma nell’esultanza toglie la maglia e si fa ammonire. Peccato fosse il secondo giallo, lascia il Napoli in 10.

VILARDI 5.5 Leggermente meglio di Attanasio, un po’ più attivo e dinamico e pericoloso. Comunque molto fumoso, soprattutto nel primo tempo, sale di rendimento nella seconda frazione. (95′ CUCINIELLO s.v.)