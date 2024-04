Val di Sole, De Carli: “Dall’11 luglio il Napoli a Dimaro, il programma è ancora da stilare”

Diego De Carli, responsabile dell’ufficio stampa della Val di Sole, ha rilasciato un’intervista a Radio Marte: “Dopo una stagione difficile come quella che si avvia alla conclusione, il Napoli dovrà risalire la china a partire già dal prossimo ritiro a Dimaro Folgarida, dall’11 al 21 luglio. Il programma è ancora tutto da stilare, dal momento che si aspetta per questo la conclusione del campionato. Inoltre quest’anno c’è da risolvere il nodo allenatore che ha voce in capitolo sul programma del ritiro degli azzurri e quindi è impossibile ipotizzare un programma allo stato attuale. Di certo c’è una novità: il ritiro vedrà il suo inizio di giovedì e non di sabato, quindi i tifosi avranno a disposizione due fine settimana per godere degli allenamenti degli azzurri e delle bellezze del Trentino. Ci saranno i classici incontri tra tifosi, squadra e allenatore e diverse attrazioni per le famiglie, che sempre più numerose accorrono a Dimaro per il ritiro degli azzurri”.