Ai microfoni di Radio Marte Furio Valcareggi ha parlato cosi riguardo il rinnovo di Lorenzo Insigne. Ecco le sue parole:

“Il Napoli deve far firmare Insigne, lui è nell’elite del calciomercato come Mbappé e Griezmann. Uno così fa vincere le partite e va accontentato. Io ho simpatia per il presidente De Laurentiis, averne presidenti come lui. Ma Insigne va accontentato, con i grandi difensori fai 0-0 ma Insigne ti fa vincere”.