Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“Veretout? E’ stato ieri a Napoli per ritirare un auto che, dati i numerosi impegni di campionato, non ha potuto prendere prima. Non ho visto la partita di ieri, ma la Roma è una squadra forte. Certamente il giocatore deve fare delle sue valutazioni, lui non ha problemi a stare in questa squadra e in questa città, ovviamente entrano in ballo altre dinamiche. Resta al 100% alla Roma“.