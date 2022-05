Verona, Casale: “Restare all’Hellas? Lo farei senza pensarci, ma decide il club”

Nicolò Casale, difensore dell’Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a L’Arena parlando anche della sua situazione contrattuale: “E’ da gennaio che leggo della Lazio ma non ne so nulla. Per me la gioia più grande è indossare la maglia della mia città. Stagione fantastica e da finire alla grande, Tudor mi ha migliorato come difensore, insegnandomi letteralmente come si gioca coi tre dietro. Il sogno? Mi piacerebbe fare gol e poi arrivare alla maglia azzurra. Resterò? Lo farei senza pensarci neanche un secondo ma non dipende da me, ma dal club”.