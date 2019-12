VIDEO – 19 dicembre 1993, il Napoli di Lippi espugna il Tardini: 1-3 al Parma, decisivi Fonseca e Thern

Il giorno 19 dicembre il Napoli ha giocato quattordici partite, dieci in serie A, due in serie B, una in serie C1 e due in coppa Italia, ottenendo quattro vittorie e due pareggi, con otto sconfitte.

Ricordiamo il 3-1 a Parma nella sedicesima giornata della serie A-1993/94

Questa è la formazione schierata da Marcello Lippi:

Di Fusco; Ferrara, Gambaro; Bordin, Cannavaro (32′ Corradini), Bia; Buso, Corini, Fonseca, Thern, Pecchia

I gol: 3′ Gambaro, 33′ Brolin (rig), 60′ Fonseca, 82′ Thern

Dopo le prime quindici giornate il Napoli era ottavo in classifica. A fine torneo Marcello Lippi riuscì a centrare il sesto posto e la qualificazione alla coppa Uefa-1994/95.

Al Tardini di Parma l’unica rete azzurra di Jonas Thern. Lo svedese, che arrivò a Napoli dal Benfica, vanta 55 presenze in maglia azzurra, 48 in serie A, 3 in coppa Italia e 4 in Europa.

Ecco gli highlights di quel match: