VIDEO – 9 maggio 2010, gli ultimi gol di Quagliarella in maglia azzurra: doppietta all’Atalanta al San Paolo

Il giorno 9 maggio il Napoli ha giocato dodici partite, sette in serie A, tre in serie B, una in coppa Italia ed una nella coppa Italo-Inglese, ottenendo sei vittorie e quattro pareggi, con due sconfitte.

Ricordiamo il 2-0 all’Atalanta nella penultima giornata della serie A 2009-2010

Questa è la formazione schierata da Walter Mazzarri:

De Sanctis, Rinaudo, Cannavaro, Aronica, Maggio, Gargano (47′ Pazienza), Hamsik, Dossena (73′ Rullo), Lavezzi, Denis (63′ Bogliacino)

I gol: 43′ e 83′ Quagliarella

A due giornate dalla fine il Napoli era sesto in classifica, una posizione che gli azzurri seppero confermare anche a fine stagione.

All’Atalanta una doppietta di Fabio Quagliarella che ha segnato 11 gol nelle sue 34 presenze in serie A con la maglia del Napoli. Nessuna rete nelle sue tre presenze in azzurro nelle coppe, nelle due in coppa Italia e nell’unica in Europa.