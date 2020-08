VIDEO – Clamoroso in Russia: Shirokov picchia un arbitro in un match di beneficenza dopo l’espulsione

Roman Shirokov è un ex calciatore russo, ritiratosi nel 2017 dopo una lunga carriera. È stato capitano della nazionale, con la quale ha collezionato 57 presenze e ha giocato nello Zenit, nello Spartak, nel CSKA e nel Krasnodar. Oggi, il classe 1981 è balzato alle cronache per un gravissimo episodio: durante una partita di beneficenza con giornalisti ed ex giocatori, Shirokov ha rifilato un pugno all’arbitro e lo ha colpito con ripetuti calci dopo averlo fatto crollare a terra. Il motivo? Un rigore non fischiato e il successivo rosso per le eccessive proteste, come dimostra il video in basso.

⚡️ Роман Широков избил судью на матче любительского турнира. Посмотрите, просто трэш 📹 @edim_sport pic.twitter.com/rRzB1WJZRs — Sports.ru (@sportsru) August 10, 2020

Fonte: TMW