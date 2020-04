VIDEO – Coronavirus, il medico arabo rifiuta l’abbraccio del figlio al rientro a casa

Una situazione difficile, quella che sta vivendo tutto il mondo relativo alla pandemia del COVID-19. In queste ore sul web è diventato virale il video di Nasser Ali Al Shahrani, medico dell’ospedale King Salman di Riad, Arabia Saudita che non abbraccia il figlio al ritorno dall’ospedale, dove sta combattendo contro il virus. Il medico è stato intervistato dal quotidiano saudita Okaz, dove spiegato di aver condiviso il video per due motivi: sensibilizzare tutti sui pericoli legati al coronavirus e per far capire il dolore che vive chi si trova a contrastare il virus in prima persona.

A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT — Mike (@Doranimated) March 26, 2020