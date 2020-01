VIDEO – De Rossi, il discorso strappalacrime all’ultima con la Roma: “Per chi ho corso, per chi ho corso, per chi ho lottato..”

L’ex compagno di squadra alla Roma Stephan El Shaarawy, oggi allo Shanghai Shenhua, ha voluto ricordare De Rossi con un video su Instagram, che mostra il discorso di De Rossi alla sua ultima gara con la Roma.

«“Per chi ho corso, per chi ho lottato, per chi son morto: ROMA ROMA ROMA!!!” Mi sono permesso di immortalare questo momento prima della tua ultima partita per mostrare una parte speciale dell’uomo che sei stato all’interno di questo gruppo. Questo sei tu: Gladiatore in campo e fuori. Grazie per tutto quello che hai fatto Danié! in bocca al lupo… Ti voglio bene”