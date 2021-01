VIDEO – Ferlaino inaugura il suo murales: “Qualcuno non mi voleva all’inizio. Stasera il Napoli vincerà”

È stato aggiunto anche l’Ingegnere Ferlaino nei murales fatti alla stazione “Mostra” della Cumana. Storico presidente del club, sotto la cui gestione il Napoli ha vinto due scudetti e una Coppa UEFA nel triennio d’oro tra il 1987 e il 1990. Ecco le sue parole anche sulla partita di stasera:

“Spero che vinca il Napoli, la Juventus ha perso malamente contro l’Inter. Lozano è in forma strepitosa, sono certo che il Napoli vincerà. Non potevo risponderle che il Napoli perderà. Dispiaciuto del murales? Qualcuno non mi ha voluto (ride). Mi aspetto che il Napoli giochi una gran partita, perché la Juve non è in gran forma. Da tifoso questo penso. Lozano non ha un avversario che lo possa marcare degnamente”