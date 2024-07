VIDEO – Gollini saluta il Napoli: “Un cammino meraviglioso dentro e fuori”

Pierluigi Gollini ha lasciato ufficialmente il Napoli lo scorso 30 giugno. Per il portiere, tornato all’Atalanta, un anno e mezzo con la maglia azzurra in cui ha collezionato 14 presenze in tutte le competizioni, con 17 gol subiti e 4 clean sheet. E soprattutto, uno Scudetto vinto. Queste le sue parole sui suoi social pubblicate in seguito a un video: “Un cammino meraviglioso, in campo e fuori. È stato straordinario essere parte di questa città e di questa squadra. Grazie per quello che mi avete dato. Eternamente grato“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierluigi Gollini 👑 (@piergollo)