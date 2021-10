VIDEO IAMNAPLES.IT – Associazione Centro Paradiso: “Azionariato popolare per recuperare il Centro. No a propaganda”

I ragazzi dell’Associazione Centro Paradiso si sono riuniti all’esterno dell’ex centro sportivo del Napoli per rilasciare alcune dichiarazioni. L’intenzione è quella di recuperare il sito, ormai diventato vero e proprio monumento storico, ma in netta decadenza e quasi completamente distrutto. Queste le loro parole: “Abbiamo lottato anni per ricevere delle risposte. Tra queste c’è la disponibilità a trattare la vendita del Centro e c’è una richiesta per ora sui 3 milioni di euro, ai quali vanno sommati dei soldi per la ristrutturazione. La società che si occuperà della trattativa è Credito Fondiario, specializzata nel recupero di immobili come questi, distrutti e fatiscenti. L’idea è quella di un azionariato popolare, anche per creare posti di lavoro, con la simbolica partecipazione di 1€ per ogni napoletano che vive nella città metropolitana. Siamo aperti a qualsiasi tipo di aiuto, purché l’idea rimanga integra. Nel senso che la nostra idea di restituirlo agli scugnizzi resti quella. Non avendo nessun tipo di corrente politica al nostro interno, accettiamo l’aiuto delle istituzioni purché non finalizzato a fare della propaganda. Accettiamo l’aiuto degli individui e non dei politici. Questo vale anche per la Chiesa. Il Centro Paradiso dev’essere al centro del progetto e non le personalità che ci girano intorno“.