VIDEO IAMNAPLES.IT – Primavera 1, Napoli-Inter 0-2: ecco gli highlights del match

Il Napoli Primavera non riesce a trovare la terza vittoria consecutiva in campionato. Di fronte c’è l’Inter che è più indietro in classifica ma resta sempre una delle squadre da battere e che oggi ritrova Satriano dopo la squalifica. I nerazzurri si portano avanti al 21′ grazie a Casadei che di testa, sulla linea del fuorigioco, batte Idasiak da pochi passi. Al 40′ l’episodio che cambia la partita: Coli Saco reagisce dopo un fallo spintonando Iliev e l’arbitro lo sanziona addirittura con il cartellino rosso. Decisione eccessiva ma gli azzurrini restano ugualmente in partita nonostante l’inferiorità numerica. Ad inizio secondo tempo attimi di terrore con Pelamatti che viene colpito involontariamente al volto con un calcio da parte di Costanzo e perde i sensi. C’è bisogno della barella e il giocatore viene portato in ospedale per dei controlli ma pare essere fuori pericolo. Al 65′ ghiotta occasione per il Napoli per pareggiare con Vergara che guadagna rigore ma dagli 11 metri Ambrosino prima si fa ipnotizzare da Rovida e poi calcia sulla traversa. L’Inter raddoppia nel finale grazie al tap-in di Satriano. Adesso testa al prossimo match per la squadra di Frustalupi, in vista c’è la trasferta di Cagliari tra una settimana,