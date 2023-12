VIDEO IAMNAPLES.IT – Under 15, Napoli-Spezia 0-2: ecco gli highlights del match

Ancora nessuna vittoria casalinga per il Napoli Under 15, che crolla al Kennedy contro lo Spezia. Partono subito meglio i liguri che trovano il vantaggio grazie alla rete di Christian Carbone già al 5′ di gioco. Per tutta la gara gli azzurrini cercano il pareggio con alcune situazioni pericolose, come lo spunto di Graus che porta al tentativo di De Rosa e il rigore reclamato da Chiaiese. Lo Spezia intanto ha la chance per raddoppiare ma spreca in più occasioni. Nel frattempo gli ospiti restano in inferiorità numerica e il Napoli spinge sull’acceleratore andando anche a segno con Rivieccio, ma il guardalinee segnala una posizione irregolare dello stesso numero 17. Partita che termina in 10 contro 10 per un’espulsione di De Rosa sul finale, prima del 2-0 finale di Lorè. Terzultima posizione in classifica per il Napoli, che tra due settimane sarà di nuovo in campo a Parma.