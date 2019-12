VIDEO – Juanmi Callejon lascia il Bolivar: la reazione del giovane tifoso è strappalacrime!

Juan Miguel Callejon, fratello gemello di José, ha annunciato il suo addio al Bolivar La Paz per motivi familiari dopo esserne diventato idolo e principale bomber. Ieri ha giocato la sua ultima partita in Bolivia, nel torneo di Clausura, in finale contro il Royal Pari.

Prima dell’inizio del match, si è recato negli spogliatoi un giovanissimo supporter del La Paz ed ha supplicato lo spagnolo di non andare via scoppiando in lacrime. Questa reazione ha mosso alle lacrime anche Juanmi, creando un momento che difficilmente il piccolo tifoso dimenticherà.

Di seguito il video tratto dall’account Twitter di SportsCenter.