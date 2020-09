VIDEO – Polemiche in Germania, si gioca a Rostock con 7500 spettatori

In Germania si gioca in queste ore la coppa nazionale, meglio conosciuta come DFB Pokal, ma, nonostante siano in campo anche diverse squadre della Bundes, la partita che ha fatto maggiormente notizia è Hansa Rostock-Stoccarda.

Non tanto per quanto successo in campo, ma perchè per l’occasione i padroni di casa dell’Hansa hanno deciso di aprire le porte del loro “Ostseestadion” fino a raggiungere una capienza quasi totale. Sono infatti circa 7500 i tifosi presenti oggi.

Dal post lockdown, si tratta di uno dei primi eventi sportivi in assoluto che può contare un tale numero di presenze. Va inoltre ricordato che in Germania non ci sono delle disposizioni che a livello nazionale regolino le varie limitazioni per l’emergenza sanitaria. Piuttosto, ogni regione, in base alla propria situazione, può decidere in autonomia come comportarsi.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

