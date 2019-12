VIDEO – Union Berlino, tifosi allo stadio per dei canti di Natale

Se c’è uno stadio e una tifoseria che non può lasciare indifferenti è quella dell’Union Berlino. La squadra ogni anno ha una meravigliosa tradizione. Il 23 dicembre Alten Försterei si riempie… per dei canti di Natale. Eh sì, perchè i tifosi si sono ritrovati come fanno ogni anno per festeggiare insieme, mangiare, ascoltare canti natalizi e sopratutto bere il tradizionale gluehwein. Un evento per normale per i tifosi dell’Union, che proprio quest’anno hanno festeggiato la loro prima storica promozione in Bundesliga.

🎄⚽ Over 28,000 Union Berlin fans gathered yesterday evening to sing Christmas carols and spread festive cheer at the club’s 17th annual ‘Weihnachtssingen’.@fcunion_en pic.twitter.com/dLCzqGYWF0 — German Embassy London (@GermanEmbassy) December 24, 2019