Volpecina: “Ho scoperto io Cioffi, lo segnalai a Caffarelli. Il bello per lui deve ancora arrivare”

Giuseppe Volpecina, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio 1 Station:

“Settore giovanile? In passato, nella squadra dello Scudetto di Maradona, esordirono in Serie A ben 11 giocatori provenienti dal vivaio della primavera. Ieri ha esordito un ragazzo casertano, Antonio Cioffi, ed è una bella soddisfazione per tutti noi. Questo ragazzo è umile, perbene ed è molto talentuoso. Il bello per lui deve ancora venire. Ieri ha avuto una giornata che ricorderà per sempre. Esordire in Serie A è un’emozione che non si può descrivere. Adesso per lui viene il difficile: dovrà lavorare tanto perché ora tutti si aspettano molto da lui. Posso dire di averlo scoperto io, perché insieme a mio figlio Michele, fummo chiamati per guardarlo giocare in un torneo in provincia di Caserta. Dopo cinque minuti avevo già capito che avrebbe fatto strada, così chiamai Caffarelli per segnalarglielo. Dopo una settimana di prova al Napoli, è stato messo sotto contratto. Altalenanza di approccio alle partite? Non è facile approcciare sempre con la massima concentrazione e la giusta cattiveria. Questi ragazzi giocano ogni 3 giorni, non è facile trovare la giusta determinazione. In questo campionato chi avrà più continuità alla fine avrà successo”.