Vuskosic, il padre: “Nessun contatto con il Napoli, ma sarebbe una grande occasione”

Mario Vuskovic, centrale classe 2001 dell’Hajduk Spalato, è stato accostato al Napoli nelle ultime ore. Un potenziale colpo in prospettiva per gli azzurri che guardano sempre con interesse al mercato croato.

In esclusiva a Calciomercato.it parla il padre Daniel Vuskosic che segue da vicino gli interessi del figlio. “Devo subito dire che non ho mai parlato direttamente con qualche dirigente o rappresentante del Napoli. Alcuni agenti, però, che trattano calciatori tra Croazia ed Italia mi hanno informato che Mario è seguito in Serie A. Si tratta di 3-4 club importanti. Nomi? Non ne faccio per rispetto di queste stesse squadre che stanno seguendo mio figlio: ma, questi sono club davvero interessati”. L’asse ovviamente si sposta anche sui desideri: “La Serie A è un grande campionato, a chi non piacerebbe giocare in una lega così bella? Sarebbe un passo rilevante anche per la carriera di Mario”