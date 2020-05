Watford, Deeney: “Io non mi alleno. Mio figlio di 5 mesi ha difficoltà respiratorie e non lo metterò in pericolo”

“Io non mi alleno”. Dice no alla ripresa del calcio Troy Deeney, capitano del Watford, squadra di Premier League di proprietà della famiglia Pozzo, alla guida anche dell’Udinese. Le squadre del massimo campionato inglese riprendono oggi allenamenti a piccolo gruppi dopo lo stop per la pandemia, ma il 31enne Deeney ha detto no. “Basta una persona infetta all’interno del gruppo: mio figlio di 5 mesi ha difficoltà respiratorie e non voglio metterlo in pericolo”. Deeney aveva già espresso le sue perplessità nella riunione tra Lega e capitani, sottolineando inoltre come i calciatori di colore e asiatici corrano statisticamente più rischi degli altri.

Fonte: Sportmediaset.it