Weekend solo di vittorie per il Napoli: Dopo la vittoria della prima squadra contro la Juve per 2-1, da segnalare i tre punti della Primavera dopo aver battuto il Torino per 1-2 e i tre successi per Under 17 (2-1 al Cosenza), Under 16 (0-2 al Trapani) e Under 15 (1-2 al Trapani)