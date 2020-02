Zeman su Napoli-Lecce: “Difficile la Champions per gli azzurri. Parole sul calcio femminile? Sono stato travisato”

Zdenek Zeman, ex allenatore di Napoli e Lecce ha rilasciato una lunga intervista a Il Riformista. Eccone uno stralcio:

“Il Lecce è una neopromossa che sta facendo buone cose, Napoli e Lecce hanno vissuto momenti di difficoltà, Gattuso sta cercando ancora soluzioni definitive, mentre Liverani dovrà correggere un po’ il 4-3-3. Gattuso con i nuovi acquisti può fare bene. Insigne, Verratti e Immobile? Stanno facendo tutti bene, Lorenzo in fase offensiva ha grande visione della porta, più dietro è sacrificato. Ancelotti? Si è rotto qualcosa, troppa confusione, la squadra è sprofondata. Ammutinamento? Bisognerebbe conoscere i fatti. Il 4-3-3 di Gattuso? Con la mancanza di Koulibaly ci sará sempre qualche problema, gioca sempre solo contro tutti, al posto giusto, Demme mi ha fatto una buona impressione. Non so se il Napoli riuscirà ad andare in zona Champions, nove punti sono tanti. Calcio femminile? Mai parlato male, le mie parole sono state strumentalizzate. Parole di Commisso? Esagerate, i due rigori ci potevano stare anche se la Juve è abituata. Var? Non mi è mai piaciuto ma in alcune situazioni serve”