Zenga: “Elmas out in Italia-Macedonia? Meglio non averlo contro uno così”

Walter Zenga, ex portiere dell’Inter e della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il corriere dello Sport in vista della sfida tra Italia e Macedonia valida per i playoff Mondiali: “Cosa penso della Macedonia? E’ una nazionale giovane che però ha già fatto qualcosa d’importante nella sua storia. Leggendo i nomi dei suoi convocati e le formazioni dove militano, non mi sembra un’avversaria da sottovalutare. Anzi… L’Italia dovrà affrontare il match con grande attenzione anche perchè loro hanno notevole qualità e un grande senso d’appartenenza: quando allenavo la Stella Rossa e in Europa andavamo a sfidare in trasferta le big, l’orgoglio dei miei veniva sempre fuori. Ecco perchè dico che la Macedonia darà più del 100%. L’assenza di Elmas sarà un vantaggio per Mancini? Certamente. Meglio non averlo contro uno così”.